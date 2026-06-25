Die Ölpreise haben am Donnerstagabend nach negativen Nachrichten angezogen. Nach einem Rückgang von bis zu rund zwei Prozent drehte der Preis für ein Barrel (159 Liter) der weltweiten Referenzsorte Brent am Nachmittag ins Plus. Dieser Aufwärtstrend verstärkte sich am Abend, nachdem es in der Strasse von Hormus zu einem Zwischenfall gekommen war. Am Abend kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent mit Lieferung im August 75,84 Dollar knapp drei Prozent mehr als am Mittwochabend.