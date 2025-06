Die Preise für Rohöl sind am Montagmorgen nach dem US-Angriff auf iranische Atomanlagen am Wochenende gestiegen. Der Preis für ein in Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kletterte in den ersten Handelsminuten der Woche um bis zu knapp sechs Prozent auf 81,40 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Mitte Januar. Das Kursplus schmolz allerdings schnell wieder etwas ab - zuletzt legte der Brent-Preis um eineinhalb Prozent auf 78,18 Dollar zu.