US-Präsident Donald Trump äusserte sich widersprüchlich zur Lage in Hormus: Dem Sender Fox News sagte er, die USA bräuchten die Wasserstrasse nicht, erklärte später jedoch bei einem Auftritt mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking, man wolle die Meerenge offen halten.
Chinas Staatschef hat nach Darstellung von Trump Hilfe im Iran-Krieg angeboten. «Er würde es begrüssen, wenn ein Deal erzielt wird. Und er bot an, er sagte: »Wenn ich irgendwie helfen kann, würde ich das gerne tun«», sagte Trump dem Sender Fox News, von dem zunächst Ausschnitte veröffentlicht wurden. Auf Nachfrage, ob Xi das tatsächlich so gesagt habe, bestätigte Trump dies ausdrücklich./stk/jha/
(AWP)