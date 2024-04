Mit Spitzendiplomatie in Riad und parallelen Gesprächen in Kairo starteten Vermittler einen neuen Anlauf, um eine grosse Offensive Israels auf die Stadt Rafah abzuwenden. Vor der Hamas lag nach Worten des britischen Aussenministers David Cameron ein Vorschlag über eine 40 Tage lange Feuerpause. Demnach sollten «möglicherweise Tausende» Palästinenser aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden im Gegenzug für die Freilassung von Geiseln aus Gewalt der Hamas, sagte Cameron in Riad bei einer Konferenz des Weltwirtschaftsforums.