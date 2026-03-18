Was heisst das alles für die Arbeitslosigkeit?

Die Beschäftigung werde 2026 nach dem schwachen 2025 wohl wieder moderat wachsen, meint das KOF Institut. Vorlaufindikatoren deuteten darauf hin, dass sich die Lage leicht verbessert habe. Gleichwohl werde die Quote wohl noch bis Mitte des Jahres leicht ansteigen und dann etwas zurückgehen. Die Bundesökonomen sehen das ähnlich. Sie sagen konkret für 2026 im Jahresdurchschnitt eine Quote von 3,0 und für 2027 von 2,8 Prozent voraus. Auch bei einem anhaltenden Ölpreisschock sei nicht mit einem dramatischen Anstieg zu rechnen, heisst es übereinstimmend.