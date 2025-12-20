Seiner Meinung nach ist es noch zu früh, um eine genaue Schadensbilanz zu ziehen. «Im Moment versuchen wir, das Feuer zu löschen», so Vrins. «Es gibt auch viele Schäden in den benachbarten Beständen», sagte der Direktor der Firma weiter, ohne Einzelheiten nennen zu können. «Wir sind nicht versichert» für solche Ereignisse, «die Versicherer fliehen vor dieser Art von Risiko», so Vrins.