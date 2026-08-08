Aus iranischer Sicht würde eine Einigung mit dem Oman nicht direkt auch eine Öffnung der Meerenge mit sich bringen. Das hatte ein Sprecher der iranischen Revolutionsgarden der Nachrichtenagentur Tasnim zuvor mitgeteilt. Vielmehr müssten die USA auf iranische Forderungen eingehen. Er forderte die USA auf, sich aus den Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman heraushalten.