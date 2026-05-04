Bei dem Angriff seien ausländische Arbeiter verletzt worden, meldete die Nachrichtenagentur weiter unter Berufung auf Sicherheitsquellen. Sie hätten schwere bis mittelschwere Verletzungen erlitten. Ausserdem seien vier Fahrzeuge beschädigt worden. In einem benachbarten Haus gingen demnach Fensterscheiben zu Bruch. Die Behörden nahmen Ermittlungen zu dem Vorfall auf.
Zuvor hatten die Vereinigten Arabischen Emirate Angriffe mit Raketen und Drohnen gemeldet. In einem Industriegebiet der Hafenstadt Fudschaira brach ein Grossbrand aus./arj/DP/jha
(AWP)