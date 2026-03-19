Die Militäreinsätze Israels und der Vereinigten Staaten seien «rechtswidrige Angriffe auf einen Frieden, der für kurze Zeit möglich erschien», schrieb al-Bussaidi weiter. Der Minister hatte bis Ende Februar zwischen dem Iran und den USA bei den Atomverhandlungen vermittelt.
Trotz seiner Vermittlungsbemühungen wurde der Oman seit Beginn des Iran-Kriegs mehrfach zum Ziel iranischer Angriffe. Vergangene Woche waren zwei Menschen einem Bericht zufolge durch eine herabstürzende Drohne ums Leben gekommen./mar/DP/men
(AWP)