Der omanische Aussenminister kritisiert das Vorgehen der USA im Iran-Krieg. In einem Meinungsbeitrag im britischen Magazin «The Economist» schrieb Aussenminister Badr al-Bussaidi, für die USA wie auch für den Iran gebe es in diesem Krieg nichts zu gewinnen. Das sei eine «unbequeme Wahrheit», weil sie zeige, dass die USA in bestimmtem Mass «die Kontrolle über die eigene Aussenpolitik verloren haben».