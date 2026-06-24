Zu viele Unklarheiten

Die Ombudsstelle kritisiert, dass bereits der Anlass der Publikation für uninformierte Leserinnen und Leser schwer verständlich gewesen sei. Im Artikel sei einerseits von einem Datenleck aus dem Jahr 2022 die Rede, andererseits von Gerichtsverfahren in den USA, einem erstinstanzlichen Urteil vom August 2025, einem Entscheid eines Berufungsgerichts vom Februar 2026 sowie weiteren Untersuchungen gegen Tesla.