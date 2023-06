Der österreichisch-rumänische Energiekonzern OMV Petrom erschliesst ein grosses Gasfeld im Schwarzen Meer. Das Gasfeld Neptun habe ein förderbares Volumen von 100 Milliarden Kubikmeter Gas, teilte OMV am Mittwoch in Wien mit. In den nächsten Jahren werde OMV Petrom in das Projekt bis zu vier Milliarden Euro investieren. Neptun Deep solle eines der grössten Erdgasprojekte in der Europäischen Union werden. Das erste Gas werde voraussichtlich 2027 fliessen. "Dank Neptun Deep wird Rumänien der grösste Erdgasproduzent in der EU werden", sagte OMV-Chef Alfred Stern.

21.06.2023 09:26