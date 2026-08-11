Zudem nimmt On die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 nun leicht zurück. Neu wird ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im niedrigen 20-Prozent-Bereich erwartet, nachdem zuvor mindestens 23 Prozent in Aussicht gestellt worden waren. In Franken soll der Umsatz zwischen 3,47 und 3,56 Milliarden liegen.