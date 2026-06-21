Laut Co-Chef und Mitgründer Allemann ist dies umso wichtiger, da Innovation «die Zukunftsindustrie» der Schweiz sei. On beschäftige in Zürich zudem über 1200 Mitarbeitende, davon rund 400 in der Forschung und Entwicklung. «Wenn morgen ETH-Abgänger eine der besten Drohnen der Welt entwickeln und diese in Korea zusammenbauen lassen: Soll es dann nicht möglich sein, diese als Schweizer Innovation zu kennzeichnen?», fragte er.