Wachstumstreiber war vor allem das Direktkundengeschäft (DTC), das um 47 Prozent auf 308 Millionen Franken zunahm und mit einem Anteil von 41 Prozent am Gesamtumsatz einen neuen Höchststand erreichte. Bei den Produktkategorien legten Bekleidung (+68 Prozent auf 37 Mio) und Accessoires (+133 Prozent auf 7,7 Mio) klar stärker zu als das Kerngeschäft mit Schuhen (+30 Prozent auf 705 Mio). Mit einem Umsatzanteil von 94 Prozent bleibt dieses jedoch klar das wichtigste Standbein des Unternehmens.