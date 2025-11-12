Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) legte um 50 Prozent auf 179,9 Millionen Franken zu, die Marge erreichte 22,6 Prozent nach 18,9 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich erzielte On einen Reingewinn von 118,9 Millionen Franken - fast drei Mal so viel wie im Vorjahr.