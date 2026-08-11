Gerade im Grosskunden-Geschäft in Amerika habe On im zweiten Quartal allerdings eine gewisse Schwäche gesehen, sagte Allemann im Gespräch mit AWP. Der Markt sei dort zuletzt stark von Rabattaktionen geprägt gewesen. On wolle sich diesem Trend bewusst entziehen. «Wir lassen uns nicht auf Preisnachlässe ein», sagte der Co-CEO. Als Premium- und Innovationsmarke setze On stattdessen darauf, «mit neuen, innovativen Produkten die Nachfrage zu Vollpreisen anzukurbeln».