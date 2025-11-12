Bekleidung und Accessoires wachsen besonders stark

Bei den Produktkategorien legten Bekleidung (+87 Prozent auf 50,1 Mio) und Accessoires (+145 Prozent auf 13,0 Mio) deutlich stärker zu als das Kerngeschäft mit Schuhen (+21 Prozent auf 731,3 Mio). Mit einem Umsatzanteil von 92 Prozent bleibt letzteres jedoch klar die wichtigste Säule des Unternehmens.