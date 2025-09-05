Nach einem Treffen der beiden Seiten am Mittwoch soll nun das Bundesgericht entscheiden, wofür das Schweizerkreuz stehen darf, fordert On in einem AWP vorliegenden Statement. Dabei könnte ein Präzedenzfall entstehen, der es On erlauben würde, das Kreuz auch in der Schweiz zu verwenden, folgert die «NZZ».