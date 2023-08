In der Folge passt der Konzern seinen Ausblick für das laufende Gesamtjahr erneut nach oben an. Neu gilt die Zielgrösse von 1,76 Milliarden (zuvor 1,74 Milliarden), wobei der negative Währungseffekt bereits berücksichtigt sei, so die Meldung. On will zudem weiterhin eine Bruttogewinnmarge und eine bereinigte EBITDA-Marge von 58,5 bzw. 15,0 Prozent erreichen.