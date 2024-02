Die One Swiss Bank hat im letzten Jahr den Gewinn vervielfacht. Unter dem Strich verdiente das Institut, welches unmittelbar vor der Dekotierung steht, 12,0 Millionen Franken, wie es am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr hatte lediglich ein Plus von 0,66 Millionen resultiert.

08.02.2024 07:20