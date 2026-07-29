Das im vergangenen Monat in den SDax abgestiegene Papier verteuerte sich im frühen Handel zeitweise um mehr als 8 Prozent. Der Anteilsschein war nach einer Erhöhung der Jahresprognosen im Juni deutlich nach oben geschnellt, seit dem Jahrestief im März wegen schwacher Geschäftszahlen für das vergangene Jahr hat sich der Kurs inzwischen mehr als verdoppelt. Für das Gesamtjahr ergibt sich bislang allerdings ein Kursplus von 12 Prozent - und binnen zwölf Monaten hat die Aktie sogar rund fast ein Drittel nachgegeben.