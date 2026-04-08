Die Aktie zeigte sich zu Handelsbeginn in einem starken Gesamtmarkt deutlich erholt. Das Papier legte um fast 13 Prozent zu und gehörte damit zu den stärksten Gewinnern im Mittelwerte-Index MDax. In den letzten Wochen und Monaten stand die Aktie stark unter Druck, zuletzt sorgten Anfang März ein eher mauer Ausblick für das laufende Geschäftsjahr für schlechte Stimmung. Im laufenden Jahr hat der Kurs mehr als ein Drittel eingebüsst, auf Jahressicht liegt das Minus bei rund 66 Prozent. Im Sog von Redcare stiegen auch die Papiere des Konkurrenten Docmorris um knapp 10 Prozent.