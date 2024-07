Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy ist im zweiten Quartal auch dank der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland auf deutlichem Wachstumskurs geblieben. Der Konzernumsatz zog gegenüber dem Vorjahreszeitraum um ein Drittel auf 560 Millionen Euro an, wie das Unternehmen am Donnerstag im niederländischen Sevenum auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.