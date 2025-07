Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy hat auch im zweiten Quartal ihren Umsatz kräftig gesteigert. Wachstumstreiber blieb das noch recht junge Geschäft mit dem E-Rezept in Deutschland, das beim Management weiter für Zuversicht sorgt. «In nur einem Jahr konnten wir unseren Marktanteil verdreifachen und im zweiten Quartal weiter wachsen», betonte Konzernchef Olaf Heinrich. Finanzchef Jasper Eenhorst sieht Redcare daher «auf dem besten Weg», die Konzernprognosen für 2025 zu erfüllen. Dabei stellt das Management zugleich für das zweite Halbjahr ein Anziehen der Profitabilität in Aussicht. An der Börse sorgte dies für eine Kurserholung.