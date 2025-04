Die Online-Apotheke Redcare will neue Wandelschuldverschreibungen ausgeben und alte Papiere zurückkaufen. Die neuen Anleihen sollen im Umfang von 300 Millionen für eine Laufzeit von 7 Jahren verkauft werden, wie das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss im niederländischen Sevenum mitteilte. Sie werden mit einem Kupon-Zinssatz von 1,75 bis 2,25 Prozent versehen sein, die Wandlungsprämie dürfte sich zwischen 40 und 45 Prozent bewegen. Die Ergebnisse der Zuteilung dürften noch an diesem Tag mitgeteilt werden.