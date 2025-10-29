Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Shop Apotheke) profitiert weiterhin vom noch jungen Geschäft mit dem E-Rezept in Deutschland. Von Juli bis September steigerte das Unternehmen seinen Verdienst im Tagesgeschäft um rund die Hälfte und wirtschaftete damit profitabler als gedacht. «Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, die wir im dritten Quartal erzielt haben», sagte Konzernchef Olaf Heinrich laut Mitteilung vom Mittwoch im niederländischen Sevenum. Er bestätigte die Prognose für das Jahr und die mittel- bis langfristigen Ziele. Die Aktie reagierte zunächst stark, doch der Höhenflug hielt nicht lange an.