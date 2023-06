Der Online-Immobilienmarktplatz Scout24 (Immoscout24) will einen der führenden Anbieter von Immobiliendaten und -bewertungen in Deutschland kaufen. Scout24 werde 75 Prozent an der 1978 gegründeten Sprengnetter Gruppe übernehmen, teilte der MDax-Konzern am Montag in München mit.

19.06.2023 12:08