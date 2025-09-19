Mit dem gelungenen Börsenstart gewinnt SMG nicht nur Sichtbarkeit, sondern auch einen erleichterten Zugang zu Kapital für Investitionen oder Übernahmen. Bereits heute hat die SMG-Gruppe eine starke Position und prägt mit ihren Plattformen den digitalen Alltag in der Schweiz. Im Immobiliengeschäft liegt der Marktanteil bei rund 70 bis 75 Prozent, auch bei Autos und Kleinanzeigen dominiert die Gruppe.