Die Online-Plattform X des Tech-Milliardärs Elon Musk ist heute Nachmittag in mehreren Ländern ausgefallen. Von der erheblichen Störung war auch der KI-Dienst Grok betroffen, der ebenfalls zu dem Musk-Imperium gehört. Auch am Abend hatten Anwender weiterhin Probleme, sich bei X anzumelden oder den Dienst auf dem Smartphone zu nutzen.