Von X gab es keine aktuelle Stellungnahme zu den Problemen. Der Internet-Monitoringdienstleister Netblocks meldete auf Mastodon, es handele sich offenbar nicht um Zensur- oder Blockademassnahmen, sondern eine technische Störung. Bei Portalen wie allestörungen.de häuften sich in mehreren Wellen Fehlermeldungen betroffener Nutzer, bevor die Störmeldungen wieder abflauten.