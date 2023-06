Peking griff damals hart in der privaten Tech-Sphäre durch und warf Alibaba monopolistisches Verhalten vor. Die Auseinandersetzung endete in einer Rekordstrafe von damals umgerechnet 2,3 Milliarden Euro für die angeblichen Verstösse. Danach erreichte das Unternehmen nie mehr sein vorheriges signifikantes Wachstum, zumal neue Marktteilnehmer wie ByteDance Ltd. und PDD Holdings Inc. das Kerngeschäft untergruben. Vor allem im bisherigen Wachstumsbereich der Cloud verlor Alibaba Marktanteile an staatlich unterstützte Konkurrenten./tav/mne/tih