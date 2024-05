Die dem Freistaat Bayern und den bayerischen Sparkassen gehörende Bank hatte im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis erzielt, der Vorsteuergewinn schoss auf 1,4 Milliarden Euro in die Höhe. Hauptursache waren Zinserhöhungen, wie sie auch den meisten anderen Banken gute Ergebnisse beschert hatten. In diesem Jahr erwarten Bankfachleute keinen weiteren Zinsanstieg mehr, sondern eher leichte Leitzinssenkungen der Zentralbanken. Zudem ist in Phasen niedrigen Wachstums in der Regel auch die Kreditnachfrage gedämpft.