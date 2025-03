Onlineshop gehört zum Konzern Otto

Der Onlineshop ist Teil der gleichnamigen Handels- und Dienstleistungsgruppe Otto. Das Geschäft mit den Plattformen war in der Vergangenheit wichtigster Umsatzbringer des Konzerns. Zu dem Bereich gehört noch der Online-Modehändler About You, der bis Sommer von dem Wettbewerber Zalando übernommen werden soll./lkm/DP/nas