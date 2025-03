Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hat einen deutlichen Anstieg der Fördermenge in den Staaten des Ölverbunds Opec+ gemeldet. Wie aus dem am Mittwoch in Wien veröffentlichten Monatsbericht der Opec hervorgeht, ist die Produktion in den Staaten der Opec+ im Februar um durchschnittlich 363.000 Barrel (159 Liter) pro Tag auf etwas mehr als 41 Millionen Barrel gestiegen. Demnach soll das Mitgliedsland Kasachstan die vereinbarte Förderbeschränkung missachtet haben.