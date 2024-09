Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hat die Prognosen für die weltweite Ölnachfrage kaum verändert. In diesem Jahr dürfte der globale Verbrauch an Rohöl um zwei Millionen Barrel pro Tag steigen, wie aus dem Monatsbericht des Ölkartells hervorgeht, der am Dienstag in Wien veröffentlicht wurde.