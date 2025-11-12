Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) rechnet dank einer stärkeren Weltwirtschaft weiter mit mehr Wachstum bei der globalen Nachfrage nach Rohöl. Für das kommende Jahr erwarten deren Experten ein Plus von 1,4 Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag, wie aus dem am Mittwoch in Wien veröffentlichten Monatsbericht des Ölkartells hervorgeht. In diesem Jahr rechnet das Ölkartell nur mit einem Zuwachs um 1,3 Millionen Barrel täglich. Damit hat die Opec ihre Prognosen aus dem Vormonat bestätigt.