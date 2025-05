Die Ölpreise legten am Mittwoch zu. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Nachmittag 64,82 US-Dollar und damit 73 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 78 Cent auf 61,67 Dollar. Am Markt stand aber nicht nur die Opec+ im Fokus, sondern auch die Möglichkeit neuer US-Sanktionen gegen Russland./al/DP/jha