Vorreiter für weitere Modelle?

Der VW -Konkurrent Stellantis hält einen Minderheitsanteil von 21 Prozent an Leapmotor und hat mit dem Start-up eine internationale Vertriebseinheit gegründet. Verantwortlich für die rund 150 Verkaufsstellen auf dem deutschen Markt ist Huettl, der neben Opel auch die deutsche Stellantis-Landesgesellschaft leitet. Mit der China-Kooperation nimmt Opel im Konzern eine Pionier-Rolle ein. Stellantis und Leapmotor kündigten zudem eine engere Zusammenarbeit im Einkauf an, der Zugriff auf die kostengünstigen Elektro-Systeme bringen soll. Für 2028 ist geplant, weitere Leapmotor-Modelle im Werk Villaverde bei Madrid zu fertigen. Konkrete Kooperationspläne für weitere Modelle auch anderer Stellantis-Marken wurden nicht genannt./ceb/DP/jha