Zugleich soll ChatGPT es einfacher machen, Dinge wiederzufinden, die man im Netz gesehen hat. OpenAI nennt als Beispiel, dass man ChatGPT bitten könne, die Halloween-Dekoration anzuzeigen, die man sich vergangene Woche angesehen habe. Funktionen, bei denen ChatGPT eigenständig Aufgaben im Auftrag der Nutzer erledigen kann - wie etwa eine Reise buchen - bleiben zahlenden Abokunden von OpenAI vorbehalten.
Der Browser mit dem Namen Atlas wird zunächst nur für Apples Mac-Computer verfügbar sein. Google stellt aktuell den weltweit meistgenutzten Webbrowser mit Chrome. Apples Konkurrenz-Software Safari hat vor allem auf iPhones eine starke Position. In den vergangenen Monaten starteten auch andere KI-Firmen eigene Webbrowser./so/DP/zb
(AWP)