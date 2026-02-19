Nur noch ein paar Jahre bis zur Super-KI?

Man sei vielleicht nur ein paar Jahre von frühen Versionen einer solchen Intelligenz entfernt, sagte Altman. «Wenn wir mit unserer Einschätzung richtig liegen, könnte Ende 2028 ein grösserer Teil der intellektuellen Kapazität der Welt innerhalb von Rechenzentren liegen als ausserhalb.» Dies solle ernsthaft in den Blick genommen werden. Er machte deutlich, dass KI den Arbeitsmarkt grundlegend verändern werde.