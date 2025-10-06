Der ChatGPT-Betreiber OpenAI besorgt sich auch beim Chipkonzern AMD für mehrere Milliarden Dollar Ausrüstung für seine KI-Rechenzentren. AMD soll dafür insgesamt Chips mit einer Leistungsaufnahme von 6 Gigawatt an OpenAI liefern, wie das Unternehmen am Montag in Santa Clara (Kalifornien) mitteilte. Der Halbleiterhersteller wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 mit der Ausstattung der Datencenter von OpenAI beginnen. «Unsere Partnerschaft mit OpenAI wird AMD voraussichtlich Umsätze in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar einbringen und gleichzeitig den Ausbau der KI-Infrastruktur von OpenAI beschleunigen», sagte AMD-Finanzchefin Jean Hu laut Mitteilung. AMD-Aktien sprangen im frühen US-Handel um fast ein Drittel auf knapp 213 Dollar hoch.