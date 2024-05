Die «Washington Post» bekam nun Original-Aufnahmen der Schauspielerin zu hören, die die Vorlage für «Sky» lieferte. Sie habe darin der Computer-Stimme sehr ähnlich geklungen, hiess es in dem Artikel am Mittwoch. Laut dem Agenten der Schauspielerin wurden «Her» oder Johansson von OpenAI nie erwähnt. Sie selbst betonte in einer Stellungnahme, dass sie im Alltag nicht auf eine Ähnlichkeit ihrer Stimme mit der von Johansson hingewiesen werde.