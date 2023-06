Die Aktualität der Daten und ob ihre Publikation weiterreichende Auswirkungen haben könnte, müsse in den verschiedenen betroffenen Behörden und Organisationen nun geklärt werden, hiess es weiter. Bereits am 8. Juni hatte das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) kommuniziert, dass auch operative Daten des Bundes von dem Angriff betroffen sein könnten. Eine vertiefte Analyse habe diesen Verdacht nun bestätigt, liess das EFD am Mittwochnachmittag verlauten.