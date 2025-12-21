«Nach allem, was ich bisher gesehen habe, bin ich überzeugt, dass die Dokumente in übermässigem Umfang geschwärzt wurden», sagte Scarola dem Nachrichtenmagazin. In begründbaren Fällen seien Schwärzungen nötig - zum Schutz der Privatsphäre der Opfer und der Unschuldsvermutung mutmasslicher, bislang nicht öffentlich bekannter Täter. «Dennoch geht das Ausmass dieser Schwärzungen weit über alles hinaus, was ich für gerechtfertigt halte», sagte er.