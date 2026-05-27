Nationalgarde vor Ort unterstützt bei Bergungsarbeiten

Der Gouverneur des Bundesstaats, Bob Ferguson, sprach den Betroffenen sein Mitgefühl aus. «Meine Gedanken sind bei den Arbeitern und ihren Familien sowie bei den Ersthelfern», schrieb der Demokrat auf der Onlineplattform X. Bei einem Pressestatement vor Ort sprach Ferguson am Abend (Ortzeit) über die aktuelle Lage. «Wir haben ein Spezialeinsatzteam der Nationalgarde Washington mobilisiert, das sich nun vor Ort befindet», erklärte der Gouverneur.