Zweifel an möglichen Bedingungen für eine schnelle Vertrauensfrage meldete Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) an. Dieser Schritt sei Sache des Kanzlers selbst und müsse auch entlang der Organisation einer sicheren Wahldurchführung abgewogen werden, sagte der Wirtschaftsminister am Rande eines Besuchs in Neuhardenberg. Er sei der Meinung, dass es keine zu lange Hängepartie geben sollte. «Wo ich sehr skeptisch bin ist, ob diese guten oder schlechten Gründe - darüber mag man denken, wie man will - vermengt werden sollten mit der Umsetzung politischer Lieblingsprojekte», sagte Habeck.