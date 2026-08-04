Oppositionspartei unter Druck
Der Lokalpolitiker Cicek wurde mit 46 Prozent der Stimmen bei den Kommunalwahlen 2024 erstmals zum Bürgermeister der Gemeinde gewählt. Ciceks Partei, die Oppositionspartei CHP, wurde seit 2023 von Özgür Özel geführt. Seit dem Erfolg bei den Kommunalwahlen 2024 steht sie unter starkem Druck. Zahlreiche oppositionelle Bürgermeister sitzen im Gefängnis.
Ende Mai hatte ein Gericht Özel als Vorsitzenden der CHP abgesetzt, er gründete daraufhin eine neue Partei. Bürgermeister Cicek hatte laut lokalen Medien erklärt, in der CHP zu verbleiben und sich nicht der neuen Partei anzuschliessen. Özel hatte in einem Fernsehinterview die Vermutung geäussert, Abgeordnete und lokale Bürgermeister seien unter Druck gesetzt worden, sich nicht der neuen Partei anzuschliessen./shu/DP/mis
(AWP)