Ende Mai hatte ein Gericht Özel als Vorsitzenden der CHP abgesetzt, er gründete daraufhin eine neue Partei. Bürgermeister Cicek hatte laut lokalen Medien erklärt, in der CHP zu verbleiben und sich nicht der neuen Partei anzuschliessen. Özel hatte in einem Fernsehinterview die Vermutung geäussert, Abgeordnete und lokale Bürgermeister seien unter Druck gesetzt worden, sich nicht der neuen Partei anzuschliessen./shu/DP/mis