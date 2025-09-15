Auch Esen sieht Ähnlichkeiten mit Russland. Es gebe jedoch auch Unterschiede, etwa sei die Wirtschaft wettbewerbsfähiger und die türkische Gesellschaft offener und dynamischer. Nicht zuletzt sei die grösste Oppositionspartei stark und habe populäre Führungsfiguren, neben dem inhaftierten Imamoglu, auch den Bürgermeister der Hauptstadt Ankara, Mansur Yavas. «Erdogan drängt zwar darauf, das Land in diese Richtung zu führen, aber wir sind noch weit davon entfernt», sagte er.