In Russland ist der liberale Oppositionspolitiker und Kriegsgegner Boris Nadeschdin rund zwei Monate vor der Parlamentswahl in die Liste «ausländischer Agenten» aufgenommen worden. Unter anderem wurde ihm der Aufruf zur Teilnahme an ungenehmigten Versammlungen vorgeworfen, wie es in einer Mitteilung des Justizministeriums in Moskau heisst. Mit der Aufnahme in das Register «ausländischer Agenten» kann Nadeschdin politisch nicht mehr tätig werden.