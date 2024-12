Der US-Softwareriese Oracle hat im zweiten Geschäftsquartal zugelegt. Dazu trugen vor allem die Cloudangebote und insbesondere das Geschäft mit Rechenleistungen aus dem Netz bei. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten per Ende November um knapp neun Prozent auf rund 14,1 Milliarden US-Dollar (13,3 Mrd Euro), wie der SAPDE0007164600>-Konkurrent am Montagabend in Austin (Texas) mitteilte. Dies enttäuschte allerdings die Anleger, die die Aktie in den vergangenen Wochen aufgrund der Begeisterung für das aufstrebende Cloud-Geschäft des Unternehmens dank des KI-Booms auf ein Rekordhoch getrieben haben. Die Papiere fielen im nachbörslichen Handel kräftig.